في مهرجان الدرعية .. السعوديون فرسان

سيطر الفرسان السعوديون على منافسات اليوم الرابع من مهرجان الدرعية للفروسية الذي تستضيفه مزرعة الدهامي ضمن الفعاليات الرياضية العالمية لموسم الدرعية بمشاركة أكثر من 170 فارسا وفارسة من مختلف دول العالم في البطولة المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية، التي تؤهل النقاط المسجلة بها للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020 وبطولة العالم.

وتوج جيرارد إنزيريو الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، الفارس عبدالله الشربتلي بعد أن حصل على المركز الأول في الشوط الرابع "الفئة الكبرى"، الثاني الفارس وليد الغامدي، الثالث الفارس الإماراتي علي الكربي، لتكتمل هيمنة الفرسان السعوديين على مجريات منافسات اليوم الرابع بحصدهم للمراكز الأولى في جميع الأشواط للمرة الأولى منذ انطلاق المهرجان في الأسبوع الماضي.

وكانت المنافسات قد افتتحت بالشوط الأول "الفئة الصغرى" الذي شهد هيمنة سعودية، حيث فاز الفارس بندر بن محفوظ في المركز الأول، فيما حل الفارس بدر الفرد ثانيا متقدما على الفارس عبدلله آل الشيخ، الذي جاء في المركز الثالث.

واستمرت المنافسات بشوطها الثاني "الفئة المتوسطة" الذي استمر به تألق السعوديين، إذ حقق الفارس خالد المبطي المركز الأول بعد تعثره في منافسات الأسبوع الأول وبعد منافسة قوية مع الفارس السعودي عبدالكريم أبار الذي حل ثانيا، فيما أتى محمد المالكي في المركز الثالث.

واستمرت المنافسات بشوطها الثالث "فئة الشباب والناشئين" الذي حقق فيه الفارس السعودي وليد الغامدي المركز الأول، فيما أتى الفارس السعودي محمد العساكر في المركز الثاني متقدما على الفارس عبدالعزيز آل سعود الذي حل ثالثا.

وتستكمل منافسات المهرجان اليوم حيث تستمر عملية تحديد الفرسان والفارسات الحاصلين على أكثر النقاط المؤهلة لبطولة العالم وأولمبياد طوكيو 2020.