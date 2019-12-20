كاواي .. فارس هجر المدرسة حبا في الخيل

فيما جرت العادة أن يبدأ الفرسان في ممارسة رياضة الفروسية منذ الصغر، بيد أن الياباني مايك كاواي بدأ ممارستها بعد أن بلغ من العمر 15 عاما، وهذا يعد متأخرا نسبيا لمن يرغب في احترافها والمنافسة على بطولاتها العالمية، حيث سطع نجمه وبات فارسا أولمبيا وعالميا يشار إليه بالبنان.

ووضع الفارس الياباني نصب عينيه المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في اليابان حيث يشارك في مهرجان الدرعية للفروسية لاستكمال استعداداته، إضافة إلى تحقيق النتائج الإيجابية لجمع أكبر عدد من النقاط والتأهل للمشاركة في طوكيو 2020 وبطولة العالم، وقال "بدأت بممارسة الفروسية وعمري 15 عاما، حيث دفعني والدي في هذا الاتجاه، وكنت قد اعتليت صهوة الخيل قبل ذلك، لكنها لم تستهويني حينها".

وحين مارس الفروسية بدأت قصة حبه للخيول وأصبح يتمرن بشكل يومي لمدة ثلاثة أعوام ليتمكن من المشاركة في منافسات فئة الناشئين بجميع أنحاء اليابان، وتوالت الانتصارات حتى لمع اسمه، وقال "شاركت في عديد من بطولات الناشئين حول اليابان وتمكنت من الفوز بإحدى بطولات الفئة الأولى، ما جعلني أغير تفكيري تماما، فقد آمنت حينها بأني أستطيع المنافسة على أعلى المستويات والفوز، ولوالدي أيضا فضل كبير، حيث زرع في الثقة وجعلني أؤمن بإمكاناتي وفرصتي في أن أصبح رياضيا أولمبيا وبطلا على مستوى العالم".

وأضاف "والدي شجعني وقال لي، يجب عليك المشاركة في أولمبياد طوكيو، وكنت حينها في الـ17 من عمري وأتنافس في فئة 120 سنتمترا، ما جعل فكرة المشاركة في الألعاب الأولمبية أمرا مستحيلا في نظري".

وبعد عام، وبمباركة من والده، هجر كاواي مقاعد المدرسة وانتقل إلى هولندا للتدرب في أفضل الاسطبلات العالمية، وآتت هذه المخاطرة بثمارها، فقد فاز حينها كاواي بأول بطولة عالمية في عام 2018 في بلجيكا كما حصل أيضا على تصنيفه العالمي لأول مرة خلال المنافسات التأهيلية في بطولة العالم في براج.

وبمشاركته في مهرجان الدرعية للفروسية المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للفروسية الذي تؤهل النقاط المسجلة به للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، فقد حقق كاواي أفضل رقم ونتيجة شخصية في مسيرته خلال منافسات فئة 160 سنتمترا المؤهلة إلى بطولة العالم، حيث سجل زمنا مقداره 38 ثانية و73 جزءا من الثانية، وقال "كانت هذه أفضل نتيجة لي، لذا فإنه من المهم أن أشارك هنا، للمشاركة في بطولة أولمبية في وطني، إذن هي فرصة مهمة ولا تحدث دائما، أنا أثق بنفسي وأثق بخيولي".