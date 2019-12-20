فيزاني: ألوان الحواجز ترهب الجياد

بين المصمم العالمي الإيطالي أوليانو فيزاني، مصمم أشواط مهرجان الدرعية للفروسية، أن العوامل الرئيسة التي يستند عليها في تصميم الميدان تتكون من نوع الأرضية، إضافة إلى نوعية الحواجز وجودة الجياد والفرسان المشاركين في الفعالية.

وأكد فيزاني أن ألوان الحواجز تؤثر بشكل مباشر في الجياد وتتسبب في رهبتها وعدم تجاوزها لها، وقال، في الأشواط النهارية نحرص على عدم تأثير الظل في رؤية الجواد ويختلف الوضع تماما في الفترة المسائية، حيث إننا لا نواجه تلك المشكلة نظرا لوجود إضاءة خاصة للميدان تمنع وجود أي ظل وتسمى "بنو شادو".

وعن الوقت الذي يحتاجه المصمم لتجهيز الميدان، قال "نحتاج شهرا من الاستعدادات قبل انطلاق الفعالية ويتم تجهيز التصميم النهائي للميدان على أرض الواقع قبل نصف ساعة من انطلاق الفعالية، حينها يتاح للفرسان فرصة التجول حول الميدان للتعرف على الحواجز والمسافات".

وشدد على أهمية سرية المعلومات، حيث إنها تصاميم سرية للغاية ولا يتم عرضها قبل أن يتم تنفيذها على أرض الواقع لعدم الإخلال بعدالة المنافسة بين المتسابقين.

يذكر أن فيزاني قام بتصميم الأشواط في أكثر من 43 دولة من مختلف أنحاء العالم ويعاونه ستة من السعوديين في مهرجان الدرعية للفروسية الذي يعود للعام الثاني على التوالي ليجلب الحدث العالمي بصورة أكبر للسعودية ويعكس جميع القيم التقليدية لرياضة الفروسية والمعايير الأوروبية التي تضمن جودة البطولة وتمنح الجماهير تجربة مشاهدة خاصة.