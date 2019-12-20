124 مليار دولار عجز الحساب الجاري الأمريكي في الربع الثالث

تراجع عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع زيادة فائض الدخل الثانوي. وبحسب "رويترز"، أوضحت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، تراجع عجز الحساب الجاري إلى 124.1 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في أيلول (سبتمبر) الماضي، مقابل 125.2 مليار دولار في الربع السابق له بعد تعديل البيانات بالرفع. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عجز الحساب الجاري والأمريكي في أكبر اقتصاد حول العالم سيسجل 122 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وبلغ معدل عجز الحساب الجاري نسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي 2.3 في المائة في الربع الثالث، بانخفاض 0.1 في المائة عن الربع الثاني من العام الجاري.

وأرجعت البيانات تراجع عجز الحساب الجاري إلى انخفاض العجز في الميزان السلعي مع توسع الفائض في الدخل الثانوي.

وقال تشارلز إيفانز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إن الاقتصاد الأمريكي يسير بشكل جيد، لكن معدل التضخم لا يزال منخفضا بشكل يدعو للقلق.

وأضاف إيفانز في خطاب أمام النادي الاقتصادي في "إنديانا"، أن قوة سوق العمل وإنفاق المستهلكين تدعم الاقتصاد الأمريكي. وأضاف الاقتصاد الأمريكي 266 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بفارق كبير عن توقعات المحللين، وأشار إيفانز إلى أن السياسة النقدية في "مكان جيد"، مؤكدا أنه لا يرى حاجة إلى تحريك معدل الفائدة في المستقبل القريب. وفي اجتماعه الأخير، قرر الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة عند مستوى يراوح بين 1.50 في المائة إلى 1.75 في المائة، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أي تحريك لتكاليف الاقتراض في العام المقبل. لكن عضو الفيدرالي أضاف أنه "قلق شخصيا" من أن معدل التضخم يواصل انخفاضه عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، لافتا إلى أن المركزي الأمريكي سيسمح له بالارتفاع نحو المستهدف. وخفض الفيدرالي معدل الفائدة ثلاث مرات في العام الجاري في مسعى لمواجهة الضغوط الهبوطية للتضخم. من جهة أخرى، تراجع عدد الأشخاص، الذين تقدموا للحصول على طلبات إعانة بطالة في الولايات المتحدة من أعلى مستوى في عامين خلال الأسبوع الماضي. وأظهرت بيانات صادرة أمس عن وزارة العمل الأمريكية، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت 234 ألف طلب في الأسبوع الماضي، مقابل 252 ألف طلب في الأسبوع السابق له وهو أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) لعام 2017. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية ستسجل تراجعا إلى 225 ألف طلب. أما بالنسبة للمتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة خلال الأسابيع الأربعة الماضية فقد سجلت ارتفاعا إلى 225.500 ألف بزيادة 1500 طلب عن الأسبوع السابق. وعلى مستوى طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 7 كانون الأول (ديسمبر) ارتفعت بمقدار 51 ألف طلب عند 1.722 مليون طلب.