الدولار والذهب يرتفعان ومخاوف «الخروج الفوضوي» تضغط الاسترليني

ارتفع الدولار والذهب أمس بعد قرار مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ما أثار مخاوف الأسواق بشأن الضبابية السياسية في أكبر اقتصاد عالمي، بينما قفز الدولار الأسترالي بعد تراجع غير متوقع في معدل البطالة.

وبحسب "رويترز"، يواجه الجنيه الاسترليني ضغوطا بفعل تجدد المخاوف بشأن خروج فوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبلغ الاسترليني في أحدث تعاملات 1.3081 دولار بعدما تراجع بنحو 2 في المائة في يومين.

وتفاءل متداولو الدولار بعدما صوتت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على مساءلة ترمب، وارتفع الدولار على نحو طفيف مقابل الين الياباني إلى 109.56 ين. وحام مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة، عند 97.347 حيث لم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في ستة أيام عند 97.475 الذي لامسه أمس الأول.

وارتفع الدولار الأسترالي ليجري تداوله مقابل 0.6883 دولار أمريكي بعد بيانات قوية للوظائف أشارت إلى أن سوق العمل الأسترالية قد تكون بها حركة كافية تقلل الحاجة لمزيد من الخفض في سعر الفائدة، وسجل في أحدث التداولات 0.6878 مقابل الدولار الأمريكي.

وفي نيوزيلندا، دفعت بيانات نمو اقتصادي أفضل من المتوقع في الربع الثالث الدولار النيوزيلندي للصعود من أدنى مستوى خلال أسبوع عند 0.6592 مقابل الدولار الأمريكي.

وتماسك اليورو بالقرب من المستوى المنخفض، الذي بلغه أمس الأول عند 1.1109 دولار متجاهلا مسحا كانت نتائجه أفضل من المتوقع لثقة الشركات الألمانية، وسجل اليورو في أحدث التعاملات 1.1126 مقابل الدولار الأمريكي.

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1476.69 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1480.70 دولار للأوقية.

ويدعم المناخ الحذر المعدن الأصفر، الذي عادة ما يعد بديلا استثماريا خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية.

ورغم أن رد الفعل على المساءلة كان فاترا، نزلت الأسهم الآسيوية من أعلى مستوى في عام ونصف العام، ومما كبح تحقيق الذهب لمكاسب أخرى بيانات صينية بإعفاء قائمة جديدة لستة منتجات أمريكية من رسوم جمركية بدءا من 26 كانون الأول (ديسمبر). وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1930.18 دولار للأوقية، وبلغ سعر المعدن المستخدم في التحفيز بصناعة السيارات أعلى ذروة على الإطلاق عند 1998.43 دولار يوم الثلاثاء الماضي.

وتقترب أسعار البلاديوم من تجاوز مستوى ألفي دولار للأوقية للمرة الأولى، في الوقت الذي يغذي فيه عجز متنام في الإمدادات موجة صعود استثنائية.

وتراجعت الفضة 0.1 في المائة إلى 16.99 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.4 في المائة إلى 931.68 دولار للأوقية.