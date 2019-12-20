«الخزانة» الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 113 مليار دولار الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 113 مليار دولار.
ووفقا لـ"رويترز"، ذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجلها عامان بقيمة 40 مليار دولار، وسندات أجلها خمسة أعوام بقيمة 41 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها سبعة أعوام بقيمة 32 مليار دولار.
وأشارت إلى بيع سندات بقيمة 78 مليار دولار في وقت سابق من الشهر الحالي، على ثلاث شرائح، وهي سندات أجلها ثلاثة أعوام بقيمة 38 مليار دولار، وسندات أجلها عشرة أعوام بقيمة 24 مليار دولار، وسندات أجلها 30 عاما بقيمة 16 مليار دولار.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات ذات العامين يوم الإثنين المقبل وفي السندات الخمسية يوم الثلاثاء وفي السندات السباعية يوم الخميس.
وكانت الوزارة باعت في الشهر الماضي سندات أجلها عامان بقيمة 40 مليار دولار، وسندات أجلها خمسة أعوام بقيمة 41 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها سبعة أعوام بقيمة 32 مليار دولار.
وجاء الطلب على السندات ذات العامين والخمسة أعوام فوق المتوسط وعلى السندات ذات الأعوام السبعة في حدود المتوسط.
ويأتي ذلك في وقت أقدم بنك الاحتياطي الهندي (المركزي)، على خطوة غير معتادة من خلال شراء السندات طويلة المدى، وبيع السندات قصيرة المدى، وهي وسيلة تستخدم لخفض أسعار الفائدة، التي تقلل نشاط قروض التمويل العقاري لمصلحة إقراض الشركات.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن بيان البنك المركزي الهندي القول، إنه يعتزم شراء سندات بقيمة 100 مليار روبية (1.4 مليار دولار) مدتها عشرة أعوام بعائد سنوي قدره 6.45 في المائة، في حين سيبيع عدة شرائح من السندات القصيرة المدى بقيمة 100 مليار روبية وبعائد يبلغ 6.65 في المائة و 7.80 في المائة و8.27 في المائة و 8.12 في المائة وكلها تستحق السداد خلال 2020.
وأشارت "بلومبيرج" إلى أن هذا الإجراء يشبه الإجراء، الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي عامي 2010 و2011 بهدف خفض أسعار الفائدة ودعم الاقتصاد.
يذكر أن الاقتصاد الهندي يسجل أقل معدل نمو له منذ ستة أعوام تقريبا، على خلفية ضعف الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي.
- بروكسل تمدد العقوبات الاقتصادية ضد موسكو
- «الخزانة» الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 113 مليار دولار الأسبوع المقبل
- صفقة سويسرية - أمريكية في قطاع الكيماويات بـ 1.6 مليار دولار
- الأسهم السعودية تسجل أطول سلسلة ارتفاعات في شهر .. المؤشر يقترب من مستوى 8300 نقطة
- محللون: مؤشر الأسهم حافظ على مكاسبه رغم دخول السوق مرحلة جني أرباح
- رفع كفاءة محطات الكهرباء إلى 39.8 % .. توفير للتكاليف وتقليل لانبعاثات الكربون
- استراتيجية «مدن» لزيادة المحتوى المحلي أمام منتدى سعودي - ألماني
- شراكة سعودية - فرنسية لتصنيع ألواح طاقة شمسية متطورة باستثمار 200 مليون ريال
- سفير برلين لـ "الاقتصادية": شركات ألمانية تتجه إلى دخول السوق السعودية لتعزيز الشراكات الاستثمارية
- الترخيص لـ 7 مكاتب محاسبة قانونية يرفع العدد إلى 222
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار اقتصادية
- عالمية
- «الخزانة» الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 113 مليار دولار الأسبوع المقبل
أخبار اقتصادية- عالمية
- قصة مصورة: تجارة الإبل في السودان
- صيادون يعيدون سمكة تونة قيمتها 3 مليون دولار للمياه
- أعضاء «منظمة التجارة» يرحبون بتوسيع السعودية الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المحلاة
- سوق الهواتف المحمولة.. ضغوط أمريكية- أوروبية لتطويق طموحات «هواوي»
- إيران تفرض قيودا على البنزين.. 60 لترا للسيارة في الشهر
- محللون: إيران تعيش عزلة في «أوبك» بعد خروج قطر وانهيار الإنتاج الفنزويلي
- ترمب بعد ضريبة «الإنترنت»: سنرد بالمثل على «غباء ماكرون»
- الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري وانخفاض التضخم
- بعد انهيار «توماس كوك».. توقعات بسلسلة من إفلاس للشركات
- «لوسيد موتورز» لـ "الاقتصادية": 100 ألف دولار سعر أول سيارة كهربائية.. وإطلاقها نهاية 2020
أضف تعليق