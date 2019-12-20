«الخزانة» الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 113 مليار دولار الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 113 مليار دولار.

ووفقا لـ"رويترز"، ذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجلها عامان بقيمة 40 مليار دولار، وسندات أجلها خمسة أعوام بقيمة 41 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها سبعة أعوام بقيمة 32 مليار دولار.

وأشارت إلى بيع سندات بقيمة 78 مليار دولار في وقت سابق من الشهر الحالي، على ثلاث شرائح، وهي سندات أجلها ثلاثة أعوام بقيمة 38 مليار دولار، وسندات أجلها عشرة أعوام بقيمة 24 مليار دولار، وسندات أجلها 30 عاما بقيمة 16 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات ذات العامين يوم الإثنين المقبل وفي السندات الخمسية يوم الثلاثاء وفي السندات السباعية يوم الخميس.

وكانت الوزارة باعت في الشهر الماضي سندات أجلها عامان بقيمة 40 مليار دولار، وسندات أجلها خمسة أعوام بقيمة 41 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها سبعة أعوام بقيمة 32 مليار دولار.

وجاء الطلب على السندات ذات العامين والخمسة أعوام فوق المتوسط وعلى السندات ذات الأعوام السبعة في حدود المتوسط.

ويأتي ذلك في وقت أقدم بنك الاحتياطي الهندي (المركزي)، على خطوة غير معتادة من خلال شراء السندات طويلة المدى، وبيع السندات قصيرة المدى، وهي وسيلة تستخدم لخفض أسعار الفائدة، التي تقلل نشاط قروض التمويل العقاري لمصلحة إقراض الشركات.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن بيان البنك المركزي الهندي القول، إنه يعتزم شراء سندات بقيمة 100 مليار روبية (1.4 مليار دولار) مدتها عشرة أعوام بعائد سنوي قدره 6.45 في المائة، في حين سيبيع عدة شرائح من السندات القصيرة المدى بقيمة 100 مليار روبية وبعائد يبلغ 6.65 في المائة و 7.80 في المائة و8.27 في المائة و 8.12 في المائة وكلها تستحق السداد خلال 2020.

وأشارت "بلومبيرج" إلى أن هذا الإجراء يشبه الإجراء، الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي عامي 2010 و2011 بهدف خفض أسعار الفائدة ودعم الاقتصاد.

يذكر أن الاقتصاد الهندي يسجل أقل معدل نمو له منذ ستة أعوام تقريبا، على خلفية ضعف الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي.