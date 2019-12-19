مبيعات المنازل الأمريكية القائمة تهبط 1.7% في نوفمبر

تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية أكثر من المتوقع في نوفمبر، وذلك بسبب عجز مستمر في العقارات المعروضة للبيع بالرغم من أن القطاع يتلقى دعما بشكل عام من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 1.7 بالمئة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 5.35 مليون وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة أكتوبر بالخفض إلى 5.44 مليون وحدة.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نزول مبيعات المنازل القائمة 0.2 بالمئة إلى 5.44 مليون وحدة.

وتراجعت أسعار الرهن العقاري عن أعلى مستوياتها في عدة سنوات الذي بلغته في 2018 بفعل قرار البنك المركزي الأمريكي خفض تكاليف الاقتراض ثلاث مرات هذا العام لوقاية الاقتصاد من تباطؤ اقتصادي عالمي وحرب التجارة الأمريكية الصينية.