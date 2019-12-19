منوتشين: أمريكا والصين ستوقعان اتفاق "المرحلة واحد" في يناير

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقهما التجاري المسمى بالمرحلة واحد بداية يناير، مضيفا أنه تم الانتهاء منه تماما ويخضع فقط "لتنقيح" فني.

ووفقا لـ"رويترز"، قال منوتشين، الذي كان يتحدث على قناة سي.إن.بي.سي، إن اتفاق التجارة تم بالفعل كتابته وترجمته، وإنه لن يكون خاضعا لأي إعادة تفاوض.