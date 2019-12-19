بعد شهور من التراجع.. مبيعات التجزئة البريطانية تستقر في ديسمبر

كشف مسح أجراه اتحاد الصناعات البريطاني اليوم أن مبيعات التجزئة البريطانية أظهرت مؤشرات على الاستقرار في ديسمبر بعد عدة شهور من التراجع.

وارتفع المؤشر الشهري لمبيعات التجزئة في اتحاد الصناعات البريطاني في ديسمبر إلى صفر من -3 في نوفمبر وهو أعلى مستوى في ثمانية أشهر لكنه لا يزال يشير إلى فتور المبيعات في المجمل.

وكشفت بيانات رسمية اليوم أن المتسوقين البريطانيين عزفوا عن الإنفاق في الشهر الماضي مع نمو مبيعات التجزئة بأبطأ وتيرة سنوية منذ أبريل 2018 في ظل ضبابية بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي والانتخابات العامة التي أُجريت هذا الشهر، وفقا لـ"رويترز".