بريطانيا تعتزم إبرام اتفاقات تشمل 80% من تجارتها بحلول 2022

قالت الحكومة البريطانية اليوم إنها ترغب في أن تكون 80 بالمئة من تجارتها الخارجية مشمولة باتفاقات تجارة حرة جديدة بحلول 2022 مع سعيها إلى تكوين علاقات جديدة مع العالم بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير.

ووفقا لـ"رويترز"، قالت الحكومة في مذكرة موجزة صاحبت جدول أعمالها التشريعي "طموحنا أن يكون 80 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية للمملكة المتحدة مشمولا باتفاقات تجارة حرة بحلول 2022".

وأعلنت المملكة المتحدة بالفعل أنها ستجري مفاوضات بشأن اتفاقات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا واليابان.