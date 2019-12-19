"زجاج" : إيقاف إنتاج مصنع الدمام بشكل دائم .. والأثر سيظهر في نتائج 2019

أعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) إيقاف إنتاجها في مصنع الدمام بشكل دائم بعد أن ذكرت سابقا إيقافه بشكل مؤقت. وأوضحت الشركة أن الأثر المالي سيظهر في النتائج المالية لعام 2019. وسيتم الإعلان لاحقا عن أي مستجدات أخرى.