مسؤول كويتي : ترقية بورصة الكويت في مؤشر إم.إس.سي.آي قد تدر تدفقات بمليار دينار

قال خالد الروضان وزير التجارة الكويتي اليوم إن ترقية بورصة الكويت في مؤشر إم.إس.سي.آي قد تدر تدفقات بقيمة مليار دينار على البورصة. جاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر أعقب الإعلان عن ضم الكويت إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة في 2020. من جانبه قال أحمد الملحم رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية إن "الكويت باتت أقرب للترقية لسوق ناشئة متطورة على مؤشر فوتسي راسل".
أسواق الأسهم- الخليجية
- "الخضري" تعلن آخر التطورات لإعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس
- «إنترنت الأشياء» مرشح لاجتذاب تريليون دولار خلال 3 أعوام
- توصية مجلس إدارة "سابك" بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنحو6.6 مليار ريال
- «السياحة» لـ "الاقتصادية": التأشيرة الموحدة بين السعودية والإمارات مقتصرة على الزيارة
- بفضل "علكة" من العصر الحجري.. علماء يستخرجون حمضا نوويا لامرأة
- "الاتصالات السعودية" تطلق سمتها التجارية الجديدة وتغيير اسم التداول إلى "اس تي سي"
- "هدف": تدريب مليوني سعودي وسعودية عبر منصة التدريب "دروب"
- 12% وزن «أرامكو» في مؤشر «تاسي» و«الطاقة» ثالث القطاعات تأثيرا
- الفقر في بلاد المصارف يطول 675 ألف سويسري.. ارتفع 10 % في عام
- هبوط أسواق الأسهم الخليجية مع توجه المستثمرين إلى طرح أرامكو
أضف تعليق