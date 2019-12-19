مسؤول كويتي : ترقية بورصة الكويت في مؤشر إم.إس.سي.آي قد تدر تدفقات بمليار دينار

قال خالد الروضان وزير التجارة الكويتي اليوم إن ترقية بورصة الكويت في مؤشر إم.إس.سي.آي قد تدر تدفقات بقيمة مليار دينار على البورصة. جاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر أعقب الإعلان عن ضم الكويت إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة في 2020. من جانبه قال أحمد الملحم رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية إن "الكويت باتت أقرب للترقية لسوق ناشئة متطورة على مؤشر فوتسي راسل".