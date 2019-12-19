الأسهم الأمريكية شبه مستقرة وسط تفاؤل اقتصادي وتراجع "فيديكس"

استقر المؤشر ستاندرد اند بورز 500 دون تغير يذكر اليوم الأربعاء، ليحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق، وسط تفاؤل للمستثمرين حيال النمو الاقتصادي العالمي قابله تراجع حاد في أسهم فيديكس.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 25.74 نقطة بما يعادل 0.09 بالمائة إلى 28241.42 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 1.23 نقطة أو 0.04 بالمائة مسجلا 3191.29 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 4.38 نقطة أو 0.05 بالمائة إلى 8827.74 نقطة.

