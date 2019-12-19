230 ألف زائر لـ «جدة للكتاب» في 7 أيام

وصل عدد زوار معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة منذ انطلاقته في 11 كانون الأول (ديسمبر الجاري)، برعاية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، حتى أمس الأول، أي في سبعة أيام، إلى نحو 230 ألف زائر من الجنسين.

ويشارك في المعرض عديد من الجهات الحكومية والأهلية و400 دار نشر من 40 دولة عربية وإسلامية وعالمية، حيث يتربع على مساحة 30 ألف متر مربع في أرض الفعاليات في أبحر الجنوبية.

وتستمر فعاليات المعرض عشرة أيام متضمنة أكثر من 50 فعالية في برنامجه الثقافي وتنظيم ورش عمل في الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي وندوات ومحاضرات ومسرحيات مشتملة على موضوعات اجتماعية وثقافية وأفلام وثائقية تحاكي الأسرة والطفل وتلامس السلوك التوعوي والتثقيفي، ما يعزز مكانة المملكة لاحتضان الفعاليات الكبرى وتقديم الثقافة بأجمل صورها وأشكالها ووفق ما تحتضنه جدة من مقومات ومخزون ثقافي وإرث حضاري وتعزيز البيئة الثقافية في المملكة.

وتشهد منصات التوقيع في المعرض تنافس 200 مؤلف ومؤلفة للتوقيع على كتبهم أمام الزوار في هذا الحدث الثقافي الذي يراعي التجديد في تقديم المحتوى والرقي بالمنتج المقدم بما يلبي تطلعات شرائح المجتمع كافة ووفقا للآمال التي تنشدها أهدافه التي تراعي عناصر التنوع في الإثراء المعرفي ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بالكتاب وخدمة صناعة الثقافة وتنمية روح الانتماء إلى الكتاب والاهتمام بحركة التأليف والنشر بشكل عام.

واستقطب المعرض 350 ألف عنوان في شتى أوعية المعرفة لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافي والاطلاع على المخزون الثقافي السعودي والعربي والعالمي.

واستوقفت المعروضات الزوار، حيث جسدت الإبداعات الفنية لدى الفنانين المختصين السعوديين، ممن خاضوا منافسات محلية وعربية وعالمية، التي تحمل في طياتها محاكاة للطبيعة والعادات والتقاليد والشمولية في الموضوعات.