إغلاق «بوليفارد الرياض» 3 أيام للعودة بحلة جديدة

بعد نحو 60 يوما من الترفيه والبرامج المتنوعة في "بوليفارد الرياض"، أعلنت الهيئة العامة للترفيه إغلاق المنطقة بدءا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، من أجل العودة بحلة مختلفة، إضافة إلى فتح مطاعم ومقاه جديدة.

وقال تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، رئيس موسم الرياض، إن "البوليفارد" في حلته الجديدة، سيشهد إضافة ستة أو سبعة مطاعم ومقهيين، مشيرا إلى العمل على جعله مفتوحا على مدار الـ24 ساعة فترة الإجازة في كانون الثاني (يناير) المقبل، وأن يشتمل على فترة إفطار. وحظيت المنطقة طيلة الفترة الماضية بعديد من الفعاليات المتنوعة الثقافية والمسرحية والرياضية، إضافة إلى برامج مخصصة للصغار والكبار. وأسهمت مشاركات القطاعات الحكومية في نجاح الفعاليات. وعاش الزوار تجربة مشاهدة الأفلام في الهواء الطلق، تحت سماء مزينة بالنجوم، حيث التجربة الفريدة بشاشات عرض ضخمة وجلسات مفتوحة وأفلام جديدة وحصرية.

وسجلت منطقة "بوليفارد الرياض" الحضور الأكثر جماهيرية خلال الموسم، حيث تعد واجهة لعشاق السهر والتسوق، إذ يحتوي على أكثر من 70 متجرا للتسوق من ماركات سعودية فاخرة، وعشر ماركات عالمية ومطاعم ومقاه "وفود ترك" وليال سعودية وشعبية، إضافة إلى النافورة. ووفق تقارير الجهات المنظمة فإن عديدا من الفعاليات والحفلات أغلقت منافذ البيع في الساعات الأولى من طرحها، ما يدل على تعطش أهالي العاصمة الرياض وزوارها من المملكة وخارجها من السياح للفعاليات المقدمة.