هذا القول مجازي؛ لأن المستحيلات عند العرب ثلاثة: الغول، والعنقاء، والخلّ الوفيّ فهذه الأشياء الثلاثة من صنع الخيال، ولا وجود لها في الحقيقة فهي قصص وحكايات وأساطير كما في التراث العربي القديم فإذا قيل عن شيء، بأنه رابع المستحيلات كان القصد من ذلك أن يشبه هذه الأشياء الثلاثة في استحالة وقوعه، قال الشاعر:
لَمَّا رأيتُ بني الزمانِ وما بهم
خِلّ وَفِيّ للشدائدِ أَصْطَفِي
أَيْقَنْتُ أنَّ المستحيل ثلاثة
الغول والعنقاء والخِلّ الوفيّ
والبيتان ينسبان لصفيّ الدين الحلي.
وهذه التعبيرات إفرازات لتجارب الحياة، وهي تختلف من مجتمع لآخر.
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