رئيس العدالة: حلوها قبل تكدس الجماهير

شدد المهندس عبدالعزيز المضحي رئيس نادي العدالة على أن إدارة ناديه غير مسؤولة عن أي تبعات تخص تذاكر مواجهة فريقه أمام النصر اليوم في الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال "أخشى ألا تحل أزمة الموقع الإلكتروني الخاص ببيع التذاكر، ويكون هناك تكدس جماهيري حول البوابات ومنافذ البيع في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ما يؤثر في الحضور أو وقوع أي أمور أخرى لا سمح الله".

وكشف المضحي أن موقع حجز التذاكر على الإنترنت يفيد أي مشجع يرغب في شراء تذكرة للمباراة وتفادي مشكلة أن التذاكر نفدت رغم توافرها، وقال "تم إبلاغ الجهات ذات العلاقة من قبلنا، ونريد حلولا عاجلة، مباراة جماهيرية أمام فريق جماهيري مثل النصر يجب أن يكون لها تنظيم خاص مثل أي مباراة كبيرة أخرى".

وعن الحلول المقترحة لحل الأزمة الحالية، قال المضحي "نحن على تواصل مستمر مع المنظمين وأيضا مع الهيئة العامة للرياضة، لكن لست أنا من يعطي الحلول ولست المسؤول عن بيع الذاكر، لكني حريص على أن تصل لكل من يرغب في حضور المباراة، وأخشى أن يؤثر الخطأ الإلكتروني في الحضور، وليس من أجل المليون ريال، لكن من أجل مسؤولية تقع على عاتقنا وجدنا في هذا الموقع من أجلها، وعلى عاتقنا ضرورة توفير كل سبل الراحة لجماهير الأحساء والفريقين، ومن مسؤوليتنا أن تحضر الجماهير وتستمتع بالمواجهة، وعادة ما يكون حضور جماهيرنا في المباريات الكبيرة أكثر من 12 ألف مشجع لملعب سعته الجماهيرية أكثر من 18 ألفا".

وعن اللقاء، قال المضحي "مواجهة كبيرة أمام المتصدر حاليا وحامل اللقب، رغم النقص الذي نعاني منه إلا أن الفريق وأجهزته الفنية والإدارية جاهزة للقاء، وتم تجهيز الفريق وبإذن الله نتوج جهودنا بالفوز اليوم".