19.18 مليار ريال أجور العمالة المنزلية في الربع الثالث .. ارتفعت 48.9 %

ارتفعت قيمة أجور العمالة المنزلية في السعودية الى 19.181 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 12.878 مليار ريال للربع نفسه من العام الماضي، مسجلة زيادة سنوية نسبتها 48.9 في المائة تعادل 6.303 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، يعود الارتفاع إلى زيادة أعداد هذه العمالة وقيمة أجورها، وخصوصا مهن "الخدم وعمال تنظيف المنازل" و"السائقين"، إذ نمت أجور المهنة الأولى بنهاية الربع الثالث بنسبة 62.1 في المائة بما يعادل نحو 3.235 مليار ريال والمهنة الثانية بنسبة 41.3 في المائة بما يعادل 3.010 مليار ريال.

وبذلك فإن قيمة أجور العمالة المنزلية، تكون قد واصلت نموها للربع الثالث على التوالي على أساس سنوي، إذ سجلت نموا نسبته 40.3 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2019 مقارنة بالفترة نفسها من 2018، كما نمت بنسبة 20.3 في المائة بنهاية الربع الأول 2019 مقارنة بالفترة نفسها من الربع الأول 2018.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت قيمة أجور العمالة المنزلية خلال الربع الثالث 2019 بنسبة 6.4 في المائة بما يعادل 1.145 مليار ريال مقارنة بالربع الثاني 2019 البالغة حينها نحو 18.033 مليار ريال.

ويعود النمو الربعي إلى ارتفاع أجور "السائقين" و"الخدم وعمال تنظيف المنازل" بنسبة 6.6 في المائة "634.27 مليون ريال"، و6.3 في المائة "503.8 مليون ريال" على التوالي.

وتستحوذ مهن "السائقين" و"الخدم وعمال تنظيف المنازل" على النسبة الأكبر من قيمة أجور العمالة المنزلية بالسعودية بنحو 97.7 في المائة، إذ استحوذ السائقون على النسبة الأكبر بنحو 53.7 في المائة واستحوذ "الخدم وعمال تنظيف المنازل" على نحو 44.0 في المائة خلال الربع الثالث 2019.

وارتفع عدد العمالة المنزلية 37 في المائة بنهاية الربع الثالث ليبلغ عددهم 3.226 مليون عامل منزلي مقارنة بنحو 2.371 مليون عامل بنهاية الربع الثالث من 2018.

وتتوزع هذه العمالة على تسع مهن، وأكثر مهنتين من حيث العدد "السائقون" بنحو 1.732 مليون سائق، منهم 502 سائقة، يليهم "الخدم وعمال تنظيف المنازل" بنحو 1.42 مليون عامل، منهم 69.53 في المائة إناث بنحو 987.206 إناث و432.686 ذكرا.

ويشكل عمال المهنتين السابقتين نحو 97.7 في المائة من عدد العمالة المنزلية في السعودية بنحو 53.7 في المائة للسائقين، و44 في المائة للخدم وعمال تنظيف المنازل.



وحدة التقارير الاقتصادية