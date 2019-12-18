"التعاون الإسلامي" .. صف يصعب شقه أو التعويل على غيره

"التعاون الإسلامي" ائتلاف تاريخي يجمع 57 دولة تحت مظلة العمل المشترك، نتج عنه كثير من الوقفات الأخوية الجادة والمؤسسات الفرعية المتخصصة والفاعلة، ومع ذلك يظن البعض أن الخروج عن الصف الإسلامي وتشكيل أنوية أخرى بعيدا عن هذا الائتلاف فكرة تستحق الترويج والعمل عليها، بالدعوة إلى قمم جانبية مصغرة كالتي تعقد اليوم في ماليزيا.

وهم يغذيه أصحاب المواقف العدائية المعلنة تجاه دور رائد للمملكة العربية السعودية في العالمين العربي والإسلامي. فالمال ليس الأداة التي يمكن التعويض بها عن ثقل قيادي ومكانة تاريخية وإسلامية تراكمية ومستحقة لما تقوم به السعودية شعبا وحكومة تجاه العالم الإسلامي وقضاياه العادلة، في مقدمتها القضية الفلسطينية.

أما التلويح بالقضية الفلسطينية وتوظيفها من منطلقات حزبية سياسية فهو أسوأ ما يمكن أن يقدمه المجتمعون في ماليزيا لهذه القضية المحورية من قضايا العالم الإسلامي، وهو أيضا ما يمكن أن يؤخذ كمثال جلي للمقارنة بين طبيعة العمل الوحدوي الذي تقوم به منظمة التعاون الإسلامي في تعاملها مع القضايا الإسلامية من منظور عام ومشترك، وما قد تقوم به هذه القمم الهامشية من إحياء للنعرات الطائفية الدينية والحزبية السياسية.

فـ"التعاون الإسلامي" -رغم كل الخلافات الوارد حدوثها- لم تنزع يوما إلى استثناء دولة ما أو تغليب حزب أو طائفة، بل كانت على الدوام فوق كل هذه الفروقات الطبيعية. ومنجزاتها الإنسانية والمؤسسية هي التي تتحدث عنها، وليس الآخرون؛ حيث يعد إنشاء البنك الإسلامي للتنمية من أبرز منجزات منظمة التعاون الإسلامي، إذ عزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في 57 دولة إسلامية، ويقدم خدماته في مجالات جودة المياه والطاقة وصحة المرأة، وإدخال التقنيات الجديدة لتحسين جودة التعليم، وبرامج للمنح الدراسية لفائدة الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.

كما يحسب لمنظمة التعاون الإسلامي إنشاء 34 منظمة متخصصة تخدم التخصصات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والعلمية والاجتماعية والإنسانية، وإقرار برنامجي العمل العشري الأول في 2005 في مكة المكرمة والثاني في إسطنبول 2016.

ومن المؤتمرات المؤثرة على مستوى لم الشمل وائتلاف الصف التي سبق أن دعت إليها منظمة التعاون مؤتمر العلماء المسلمين بشأن أفغانستان في 10 يوليو 2018 في مكة المكرمة، ووثيقة مكة التي جمعت علماء سنة وشيعة من العراق، من أجل تخفيف الاحتقان الطائفي في 2006.

كما لم تخل أعمال المنظمة من قرارات تصب في المصلحة المجتمعية للمسلمين أيا كانت أوطانهم، باستحداث إدارة الشؤون الإنسانية في المنظمة، لمد يد العون والمساعدات إلى المتضررين في العالم الإسلامي، كما أصدرت قرار 18/16 لمكافحة "الإسلاموفوبيا"، وإنشاء مركز صوت الحكمة الذي يدفع إلى مكافحة الكراهية والتطرف، ونشر خطاب معتدل على شبكات التواصل الاجتماعي لتقديم الصورة الصحيحة للإسلام.

وإن كانت المنظمة تستند إلى إرث تاريخي ضارب في جذوره الثقافية والإسلامية فإنها في المقابل أيضا لم تغفل عن المستقبل والإعداد الجيد له، بإطلاق أول قمة علمية من نوعها في كازاخستان، التي أعلنت عن استراتيجية علمية للابتكار والبحث العلمي حتى عام 2026.