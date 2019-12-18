مستوى قياسي لتداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية .. 14.7 مليار ريال في 3 أشهر

قفزت تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية عبر الشركات المرخص لها من هيئة السوق المالية، خلال الربع الثالث من العام الجاري، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق، لتبلغ نحو 14.7 مليار ريال.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن تداولات الأشخاص المرخص لهم نمت خلال الربع الثالث من العام الجاري 103.8 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفعت تداولات البيع والشراء خلال الربع الثالث من 2019 بمقدار 7.47 مليار ريال إلى 14.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 7.2 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي 2018.

وتشكل تداولات السعوديين في الأسواق الأمريكية نحو 93.1 في المائة من إجمالي تداولاتهم في الأسواق الخارجية، فيما تأتي أسواق الخليج في المرتبة الثانية والأسواق الأوروبية في المرتبة الثالثة.

وخلال تسعة أشهر، بلغت تداولات السعوديين في الأسواق الأمريكية نحو 32.3 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة البالغة حينها 30.1 مليار ريال، مسجله نموا 7.2 في المائة.

وبلغت في الربع الأول من العام الجاري نحو 11.1 مليار ريال، ونحو 6.5 مليار ريال في الربع الثاني، بينما حقق الربع الثالث تداولات قياسية عند 14.7 مليار ريال.

وتأتي تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية على نوعين، الأول عبر شركات مرخص لها من هيئة السوق المالية، وأخرى لتداولات مباشرة دون وسيط محلي، لكن لا توجد بيانات رسمية عن حجمها.

وفي الأسواق الخليجية، بلغت تداولات السعوديين نحو 750 مليون ريال في الربع الثالث مشكلة 4.8 في المائة من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية.

فيما وصلت التداولات في الأسواق الأوروبية إلى نحو 111 مليون ريال بنسبة بلغت 0.1 في المائة من إجمالي تداولات الفترة، إذ لا تزال تداولات السعوديين في الأسهم الأوروبية تتراجع للربع الثالث على التوالي لتسجل أقل تداولات لها في عام.

وبلغت تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية خلال العام الماضي 2018 نحو 41.6 مليار ريال، مقارنة بتداولات بلغت نحو 31 مليار ريال في 2017، بزيادة 34.2 في المائة بما يعادل 10.6 مليار ريال، فيما من المتوقع أن يستمر النمو للعام الثالث على التوالي.



• وحدة التقارير الاقتصادية