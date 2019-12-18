الأسهم الأمريكية تستقر مع تراجع زخم موجة الصعود

بدأت الأسهم الأمريكية تداولاتها مستقرة إلى حد كبير اليوم مع التقاط الأسواق الأنفاس بعد موجة مرتفعات قياسية متتالية، بينما تراجع سهم فيدكس بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية للمرة الثانية هذا العام.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 24.28 نقطة بما يعادل 0.09 بالمئة إلى 28291.44 نقطة، واستهل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 2.69 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 3195.21 نقطة، وفقا لـ"رويترز".