الأسهم الأمريكية تستقر مع تراجع زخم موجة الصعود

فتحت الأسهم الأمريكية مستقرة إلى حد كبير اليوم الأربعاء مع التقاط الأسواق الأنفاس بعد موجة مرتفعات قياسية متتالية، بينما نزل سهم فيدكس بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية للمرة الثانية هذا العام.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 24.28 نقطة بما يعادل 0.09 بالمئة إلى 28291.44 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 2.69 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 3195.21 نقطة.