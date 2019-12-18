تعمل مجموعة هواوي الصينية للاتصالات على خطة لتصنيع مكوّنات معدّاتها في موقع بأوروبا، بحسب ما قال رئيسها ليانغ هوا في مقابلة مع فرانس برس، بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها.
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشركات في بلاده بالتوقف عن التعامل مع هواوي، لكن ليانغ كرر نفي الشركة للاتهامات بأنها أداة في أيدي الاستخبارات الصينية.
وقال خلال مقابلة حصرية جرت في مقر فرانس برس في باريس "نخطط لتصنيع المكوّنات الخاصة بنا في موقع إنتاج في أوروبا مستقبلاً".
وأضاف "نجري دراسة جدوى لفتح مصنع في أوروبا من أجل ذلك. سيعتمد اختيار البلد على هذه الدراسة".
ورغم عدم وجود جدول زمني لذلك، إلا أن ليانغ أشار إلى أنه "قد يحصل سريعاً جداً".
وأضاف "في مجال تكنولوجيا 5 جي (الجيل الخامس من الإنترنت فائقة السرعة)، لم نعد نعتمد على الشركات الأميركية للحصول على إمدادات الشرائح (الإلكترونية) وغيرها من المكوّنات".
وحرمت خطوة ترامب هواوي من الحصول على الشرائح وغيرها من التكنولوجيا من شركات أميركية رائدة في هذا المجال على غرار "مايكرون" و"كوالكوم" و"إنتل"، ولذا اضطرت الشركة لتنويع قاعدة إمداداتها لتلتفت خصوصاً إلى مناطق أخرى في آسيا.
ويشير كبار السؤولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أنه لا يمكن الوثوق بهواوي وأن معدّاتها تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي -- وهي تهمة نفتها الشركة.
وكرر ليانغ نفي هواوي لتهمة التجسس، مصراً على أن الحكومة الصينية لم تطلب منها يوماً التنصّت على عملائها.
وقال "لم يمر علينا طلب من هذا النوع على مدى الأعوام الثلاثين الماضية. حتى وإن تلقينا طلباً من هذا القبيل في المستقبل، فلن نستجيب".
وينص القانون الصيني أن على الأفراد والمنظمات دعم جهود الاستخبارات الوطنية والتعاون معها.
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار اقتصادية
- عالمية
- هواوي تتجه لتصنيع مكوّنات معدّاتها في أوروبا على وقع عقوبات واشنطن
أخبار اقتصادية- عالمية
- قصة مصورة: تجارة الإبل في السودان
- صيادون يعيدون سمكة تونة قيمتها 3 مليون دولار للمياه
- أعضاء «منظمة التجارة» يرحبون بتوسيع السعودية الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المحلاة
- سوق الهواتف المحمولة.. ضغوط أمريكية- أوروبية لتطويق طموحات «هواوي»
- إيران تفرض قيودا على البنزين.. 60 لترا للسيارة في الشهر
- محللون: إيران تعيش عزلة في «أوبك» بعد خروج قطر وانهيار الإنتاج الفنزويلي
- ترمب بعد ضريبة «الإنترنت»: سنرد بالمثل على «غباء ماكرون»
- الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري وانخفاض التضخم
- بعد انهيار «توماس كوك».. توقعات بسلسلة من إفلاس للشركات
- «لوسيد موتورز» لـ "الاقتصادية": 100 ألف دولار سعر أول سيارة كهربائية.. وإطلاقها نهاية 2020
أضف تعليق