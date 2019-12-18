أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عن قرار مجلس إدارة الشركة اليوم بالموافقة على استخدام مبلغ 120,000 ألف ريال من الاحتياطي النظامي البالغ 146,135 ألف ريال لتغطية جزء من خسائر الشركة المتراكمة ويهدف هذا القرار إلى خفض خسائر الشركة المتراكمة من 253,030 ألف ريال وهو ما يمثل نسبة 31.63% من رأس المال إلى 133,030 ألف ريال وهو ما يمثل نسبة 16.63% من رأس المال وسوف يتم الرفع بالقرار للجمعية العامة للشركة للموافقة عليه وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينه.
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- "ميدغلف" : استخدام 120 مليون ريال من الاحتياطي النظامي لتغطية جزء من الخسائر
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