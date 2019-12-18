الأسهم السعودية تواصل ارتفاعها للجلسة الرابعة والسيولة عند 6.6 مليار ريال

أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم على ارتفاع لتواصل سلسلة المكاسب وللجلسة الرابعة، وذلك بدعم من أداء القطاع البنكي بشكل رئيسي.

وارتفع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 56 نقطة أو ما يعادل 0.7 في المائة عند مستوى 8253 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 6.56 مليار ريال ، فيما بلغ حجم التداول نحو 243.3 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 198.2 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم شركة أنعام القابضة المكاسب بإرتفاع بلغ 9.9 في المائة، فيما أرتفعت أسهم شركة متلايف إيه أي جي للتأمين بنحو 9.9 في المائة، ونحو 9.1 في المائة من المكاسب لوحدات جدوى ريت كثالث أعلى الشركات من حيث المكاسب، في المقابل ارتفعت أسهم 173 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 15 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وتصدرت أسهم شركة أرامكو السعودية الخسائر بنحو 2.7 في المائة وبتداولات بلغت 2.6 مليار ريال ليسجل السهم ثاني تراجع له منذ الإدراج، تلاه ولاء للتأمين بنحو 2.5 في المائة، وكذلك تراجعت أسهم شركة صافولا بنحو 1.5 في المائة.

وكان سوق نمو قد ارتفع بنهاية تعاملات اليوم بنحو 0.6 في المائة، فيما بلغت قيم التداول نحو 14.6 مليون ريال وذلك عبر تداول 0.22 مليون سهم.