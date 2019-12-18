"هدف" : تدريب مليوني سعودي وسعودية عبر منصة التدريب "دروب"

كشف محمد الشويعر المدير العام لتطوير برامج التدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والمشرف على برنامج التدريب الإلكتروني "دروب" عن التحاق مليوني سعودي وسعودية في دورات برنامج التدريب الإلكتروني "دروب" وبلغ عدد عمليات الإكمال للدورات التدريبية نحو 16مليون عملية إكمال منذ إطلاق البرنامج في ديسمبر 2014 حتى نهاية نوفمبر الماضي.

وبين الشويعر أن برنامج "دروب" أتاح منذ بداية 2019 نحو 42 برنامجا تدريبيا جديدا في مجالات متنوعة من بينها التجارة الإلكترونية والبيانات والإحصاء الوصفي والتصميم الجرافيكي وإدارة الفعاليات كما تم تخصيص دورات تدريبية لموظفي ومشرفي المبيعات في الأنشطة المستهدفة في التوطين وتشمل مهارات إدارة المبيعات وقياس جودة خدمة العملاء والإدارة ونحوها.

وأكد المدير العام لتطوير برامج التدريب في الصندوق أنه يتم تنفيذ تلك البرامج التدريبية بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية للمهارات الوظيفية الأساسية كافة إضافة إلى المهارات المهنية المتخصصة وسيحصل المتدرب على شهادات إتمام للبرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.

وأضاف أن برنامج "دروب" للتدريب الإلكتروني، يستهدف تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين بهدف تأهيلهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعالة ويمكن الاستفادة من البرنامج والتسجيل في برامجه التدريبية عبر (دروب).

ويعد "دروب" مرتكزا رئيسا في مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني انطلاقا من رؤية المملكة 2030 من خلال تلبية متطلبات مؤسسات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية ذات الموهبة ومساعدة الباحثين عن العمل لزيادة فرصة حصولهم على عمل والطلاب لتعريفهم بسوق العمل ومن هم على رأس العمل الذين يسعون إلى تطوير مستواهم الوظيفي والحصول على فرص عمل أفضل.