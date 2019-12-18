الملك يبحث مع وزيرة الشؤون الخارجية في كوريا تطورات الأحداث في المنطقة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم كانغ كيونغ وزيرة الشؤون الخارجية في كوريا الجنوبية التي نقلت لخادم الحرمين الشريفين تحيات الرئيس مون جاي إن رئيس كوريا فيما أبدى الملك تحياته له.

وقد تم خلال الاستقبال استعراض العلاقة الثنائية بين البلدين وتطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

كما تم التطرق إلى أعمال اللجنة السعودية الكورية بما في ذلك المبادرات في مختلف القطاعات مثل الصناعة والتكنولوجيا والصحة والتدريب والبنية التحتية مع التركيز على نقل المعرفة وتطوير رأس المال البشري ومنظومة البحث والتطوير.

حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني ومحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط وجو بيونغ ووك سفير كوريا الجنوبية لدى المملكة وعدد من المسؤولين.