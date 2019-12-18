الأسهم السعودية تبدأ تداولاتها متراجعة 10 نقاط

افتتح سوق الأسهم السعودية تداولات الأربعاء متراجعا 10 نقاط (0.12%-) ليراوح المؤشر عند مستوى 8187 بعد تداول 15 مليون سهم بقيمة 500 مليون ريال.
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أسواق الأسهم- السعودية
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