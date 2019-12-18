البيئة والاقتصاد العالمي



في الطبيعة كل شيء مترابط، ويصدق هذا الأمر بقدر متساو على البيئة السليمة والاقتصاد السليم. فلا يرجى الحفاظ على الحياة دون الاعتناء بالطبيعة، كما أننا بحاجة إلى اقتصادات سليمة لانتشال البشر من ربقة الفقر وتحقيق "أهداف التنمية المستدامة" التي وضعتها الأمم المتحدة.

وفي نموذج حياتنا الحالي، يبدو أن هذين الهدفين يتعارضان في بعض الأحيان وتميل مساعينا الاقتصادية إلى انتهاك حرمة الطبيعة. لكن الطبيعة -أي: المناخ المستقر، والمياه العذبة الآمنة، والغابات، وغير ذلك من الموارد الطبيعية- هي الأساس الذي يقوم عليه أي نشاط اقتصادي. ولن يستقيم الأمر بتحقيق هدف دون الآخر. فليس بإمكاننا تحقيق التنمية البشرية طويلة الأجل دون مناخ مستقر وطبيعة تتمتع بالصحة.

خلاصة القول إننا عندما نلحق الضرر بعالم الطبيعة فإننا نضر أنفسنا. وقد بات مستقبلنا مهددا بشكل مباشر تحت تأثير بصمتنا الاقتصادية المتنامية. ويشير بعض التقديرات إلى أن أكثر من 50 في المائة من سكان العالم يعيشون حاليا في مجتمعات حضرية، ما يزيد احتمالات انقطاع صلة الناس بالطبيعة.

ومع الارتفاع المتوقع في مناسيب مياه المحيطات وازدياد متوسط درجات حرارة كوكب الأرض فإن مساحات كبيرة من الأراضي، بل بلدانا بأكملها، ستصبح غير صالحة للسكنى، ما سيؤدي إلى هجرة جماعية يحفزها تغير المناخ ولم يكن فهم كيفية تطور عالم الطبيعة ولا ما ينبغي أن نفعله للحفاظ عليه أهم في أي وقت مضى مما هو عليه الآن.

ومن أولى الخطوات المهمة في هذا الصدد الإقرار بأن الهدر هو العدو. فهدر الطعام أو الطاقة أو الموارد يتعارض تماما مع الاستدامة. وإنتاج المواد البلاستيكية التي سينتهي بها الأمر كنفايات يعد هدرا، خاصة عندما تتسبب في تلويث بحارنا. فإذا استطعنا الحياة مسترشدين بالحديث النبوي الشريف "لا ضرر ولا ضرار"، سواء على مستوى الفرد أو مستوی الأعمال والاقتصادات سيكون بإمكاننا جميعا أن نحدث فرقا. فالاستهلاك المفرط والإنتاج غير القابل للاستدامة يعرضان كوكب الأرض لخطر كبير.

لما كان عالما الطبيعة والاقتصاد مترابطين، فستسري عليهما المبادئ ذاتها.

ففي عالم المال، مثلا، نحن لا نسرف في استخدام رأس المال حتى ينضب، خشية أن يقودنا ذلك إلى الدمار المالي ومع ذلك فقد فعلنا ذلك مرارا وتكرارا في عالم الطبيعة مع الثروة السمكية والغابات، وغير ذلك من الموارد الطبيعية، ووصلنا في بعض الحالات إلى حد إفنائها. ولا بد لنا إذا من التعامل مع عالم الطبيعة مثلما نتعامل مع عالم الاقتصاد، أي بحماية رأس المال الطبيعي حتى يستمر في إمدادنا بالخيرات لفترة طويلة في المستقبل.

ويدرك خبراء الاقتصاد أهمية هذا الأمر، أي أهمية الحد من الهدر، والاستفادة من فرض تحقيق الكفاءة والحرص على أن تكون الأسعار انعكاسا دقيقا للتكاليف، بما في ذلك التكاليف التي تتحملها مواردنا المشتركة بأكملها، أي البيئة.

وبإمكاننا اتخاذ الخطوة المهمة المتمثلة في ضمان ألا تكون أسعار الطاقة المستمدة من الوقود الأحفوري معبرة عن تكاليف إنتاجها فحسب بل عن تكاليفها البيئية أيضا، وذلك بفرض سعر على انبعاثات الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى. ولا بد لنا من إلغاء دعم الطاقة الذي يشجع على مواصلة البحث عن مصادر جديدة للوقود الأحفوری أو يدفع إلى فرط الاستخدام والهدر، ما يلحق الضرر بالطبيعة وصحة الإنسان على سواء. فقد خلصت دراسة بحثية أعدها صندوق النقد الدولي إلى أن الدعم العالمي الضمني نتيجة التسعير المنقوص للطاقة وتكلفتها البيئية بلغ 5.2 تريليون دولار، أو 6.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي عام 2017.

عندما يتعلق الأمر بمواصلة التعايش الحيوي بين عالمي الاقتصاد والطبيعة، فإننا جميعا قادرون على بذل ما هو أكثر بكثير. فالقطاع الخاص بوسعه التوقف عن مساندة الصناعات والأنشطة التي تضر كوكبنا أو دعمها ماليا، والاستثمار بدلا من ذلك في التنمية المستدامة. وبوسع الحكومات تعميم سياسات مكافحة تغير المناخ وتدمير الطبيعية، من خلال تشجيع أعمال البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا النظيفة، على سبيل المثال.

ولا بد أن يبدأ التغيير الآن، ولا بد أن يشملنا جميعا. وشباب اليوم يعي هذا الأمر، فلننظر مثلا إلى الشباب الشجاع من أمثال جريتا ثانبيرج وآخرين. إنهم يطالبون الأجيال الأكبر سنا باتخاذ إجراءات آنية لوضع حد لتغير المناخ؛ لأن مستقبلهم هو المعرض للخطر. وبفضل هذه الأجيال الشابة هناك أمل.

إن الطبيعة قادرة على الصمود. ولا يزال بوسعنا رفع بعض الضرر الذي أوقعناه على كوكبنا الثمين. لكن الوقت يوشك على النفاد. وإن لم نتخذ إجراء حاسما خلال فترة من العشرة إلى الـ20 عاما المقبلة فسيكون الضرر قد تجاوز نقطة التحول التي لا يمكن العدول عنها.

ولا بد أن نعمل معا وعلى عدة جبهات، ونبدأ الآن فليس منا من يرغب في مواجهة اللوم من أحفاده حين يقولون: "كنتم تعلمون أنه سيحدث، ولم تفعلوا شيئا حياله".