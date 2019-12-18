استراتيجية وضع سعر للتلوث «2 من 3»



هناك طريقة بديلة لتسعير انبعاثات الكربون من خلال نظم تداول حقوق الانبعاثات التي تقتضي حصول الشركات على تراخيص لتغطية انبعاثاتها، بينما تراقب الحكومة مجموع التراخيص الممنوحة، كما أن تداول التراخيص بين الشركات يجعل للانبعاثات سعرا. ومع هذا، لا يزال أغلب نظم التداول حتى اليوم مقتصرة على مولدات الكهرباء والصناعات الكبيرة، ما يقلل المنافع المتحققة من خفض ثاني أكسيد الكربون بما يراوح بين 20 و50 في المائة عبر البلدان المختلفة مقارنة بنسبتها في ظل نظام تسعير أشمل، ويحد هذا النظام كذلك من الإيرادات المحتملة من طرح مناقصات تراخيص الانبعاثات "وبالمثل، فإن ضرائب الكربون، كأنواع الضرائب الأخرى، عادة ما تتضمن إعفاءات". ورغم أن نظم التداول تمنح قدرا أكبر من اليقين بشأن الانبعاثات مستقبلا فهي أيضا تمنح قدرا أقل من اليقين بشأن أسعار الانبعاثات، الأمر الذي قد يثني عن الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة. علاوة على ذلك، فهي تقتضي توفير إدارة جديدة لمراقبة الانبعاثات وأسواق التداول ووجود أعداد كبيرة من الشركات الفعالة، الأمر الذي ربما يحول دون تطبيقها في البلدان الصغيرة أو التي تعاني قصورا في القدرات.

ورغم تفعيل ما يقرب من 60 ضريبة على الكربون ونظام تداول على المستويات الوطنية ودون المركزية والإقليمية في بلدان مختلفة فإن متوسط سعر الانبعاثات في أنحاء العالم لا يتجاوز دولارين للطن، وتلك نسبة ضئيلة للغاية مما نحتاج إليه. ويؤكد هذا الأمر الصعوبة السياسية التي تقف أمام التسعير الطموح. وعندما يواجه تسعير الكربون قيودا سياسية يستطيع صناع السياسات إنفاذه باستخدام مناهج أخرى لا تفرض عبئا ضريبيا جديدا على الطاقة ومن ثم تلافي ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير.

ويمكن اتباع منهج يتسم بطابع تقليدي أكثر من ذلك وهو استخدام القواعد التنظيمية في السيطرة على أمور مثل كفاءة المنتجات في استهلاك الطاقة أو معدلات الانبعاثات من مولدات الكهرباء. وفي واقع الأمر، يمكن إعداد مجموعة شاملة من القواعد التنظيمية تحاكي كثيرا من، وليس كل، ردود الأفعال السلوكية التي تصدر إزاء تسعير الكربون، فالقواعد التنظيمية لا تستطيع أن تشجع على التقليل من القيادة أو إغلاق جهاز التكييف مثلا. كذلك فإن هذه القواعد غالبا ما تفتقر إلى المرونة فضلا عن صعوبة التنسيق على نحو يحقق فعالية التكلفة على مستوى القطاعات والشركات المختلفة.

ويتمثل أحد البدائل الأخرى الواعدة والأحدث للقواعد التنظيمية في "نظام الرسوم والتخفيضات" الذي ليس له تأثير في الإيرادات، وهو يقدم معدلا متدرجا للرسوم على المنتجات أو الأنشطة التي تسبب انبعاثات بكثافة أعلى من المتوسط، ويمنح تخفيضات ضريبية لتلك التي تصدر انبعاثات بكثافة أقل من المتوسط. وإذا طبق نظام الرسوم والتخفيضات على مولدات الكهرباء مثلا، سيدفع المنتجون ضريبة تتناسب مع الكهرباء التي ينتجونها مضروبة في الفرق بين معدل انبعاثاتهم من ثاني أكسيد الكربون للكيلوواط/ساعة من التوليد والمعدل المتوسط للانبعاثات على مستوى القطاع ككل.

تشير التجارب السابقة في مجال تسعير الكربون وتنفيذ إصلاحات أوسع لتسعير الطاقة في كثير من البلدان إلى بعض الاستراتيجيات التي تجعلها مقبولة بشكل أكبر. على سبيل المثال، يمكن تطبيق التسعير على مراحل تصاعدية لإتاحة الوقت أمام الشركات والأسر كي تتكيف مع الوضع. ويمكن البدء بتنفيذ برنامج من المساعدات الموجهة للمستحقين من الأسر والشركات والمجتمعات محدودة الدخل، لا يستخدم سوى نسبة صغيرة من إيرادات تسعير الكربون، وذلك على سبيل المثال من خلال تقوية شبكات الأمان الاجتماعية وبرامج مساعدة العاملين.

ومن الأهمية بمكان استخدام الجزء الأكبر من الإيرادات المتأتية من تسعير الكربون على نحو يتسم بالشفافية والإنصاف ويسهم في الإنتاجية. ومن شأن تطبيق ضريبة كربون تبلغ 70 دولارا للطن في كندا والولايات المتحدة و35 دولارا للطن في الصين والهند أن يفرض، من خلال أثره في أسعار الطاقة والسلع الاستهلاكية العامة، فواتير إضافية على متوسط الأسر بنحو 2 في المائة من استهلاكها في 2030. لكن إذا استخدمت مدفوعات التحويلات، على سبيل المثال، لتعويض أدنى 40 في المائة من الأسر عن عبء ارتفاع الأسعار، واستخدمت الإيرادات المتبقية "نحو 70 في المائة" بما يعود بالنفع على اقتصاد البلاد من خلال تخفيضات أوسع في ضريبة الدخل أو مزيد من الاستثمارات المنتجة ستتحسن بالتالي أوضاع أدنى 40 في المائة من الأسر الفقيرة ككل في البلدان الأربعة، بينما متوسط العبء الكلي الذي تتحمله الأسر الأعلى دخلا سيكون محدودا للغاية، ويبلغ نحو 1 - 2 في المائة... يتبع.