ميزانية إيران .. عجز ضخم وشح في التمويل



كالعادة كل عام، يواجه النظام الإرهابي في إيران أزمة الميزانية. فعليه أولا أن يقنع أنصاره بها، قبل أن يقوم بالمهمة المستحيلة وهي إقناع الشعب الإيراني بهذه الميزانية. وموازنة إيران لم تكن طبيعية منذ وصول نظام الملالي إلى الحكم، أي قبل أكثر من أربعة عقود. والسبب واضح للجميع، وأولهم الشعب الإيراني، أن هذا النظام بدد ثروات البلاد على استراتيجية الخراب التي أتى من أجل إتمامها، وعلى التدخلات في الدول الأخرى بدافع طائفي دنيء ومشين، وعلى المنظمات الإرهابية هنا وهناك، وعلى قمع شعبه الذي خرج عشرات المرات من أجل التخلص منه. الإيرانيون عرفوا منذ البداية أن النظام الحاكم لهم، لم يسرق حاضرهم وثرواتهم فحسب، بل سرق مستقبلهم، بما في ذلك دخول إيران في حالة عداء مع المجتمع الدولي، ولا سيما مع جيرانها العرب.

كل هذا وغيره، كان من الأسباب التي أثرت بصورة مدمرة في الموازنة العامة الإيرانية، فاقتصاد البلاد يعيش تحت حصار اقتصادي محكم، ومعدلات البطالة وصلت إلى أعلى مستوى لها، والتضخم ارتفع بصورة فلكية، ناهيك عن انهيار العملة الوطنية للبلاد، وارتفاع عدد الإيرانيين الذين يسكنون الكهوف، وغير ذلك من أشكال الانهيار الاقتصادي. ولذلك لم تعد تنفع الخطابات الوردية التي يطلقها حكام إيران حول الوضع العام، بل لم يعد أحد "ومنذ أعوام عديدة" يصدق هذا الخطاب، حتى الحكومة التي لا تملك من الأمر شيئا، ليست سوى رهينة لعلي خامنئي وأتباعه ضمن الدائرة الخاصة في البلاد. فالحاكم الفعلي في إيران لم يكن يوما رئيس الجمهورية، وحكومة هذا الأخيرة لا قيمة عملية لها، ووجودها في الحكم شكلي وضروري.

لا يمكن تمويل الموازنة العامة للعام المالي 2020 ــ 2021 في إيران بصورة طبيعية. فالتمويل الذي يسعى إليه خامنئي ليس سوى الاقتراض والاقتراض فقط. ولكن المصيبة أن حتى مصادر الاقتراض المحلية لا يمكنها أن توفر الإمدادات المالية المطلوبة في العام المالي المذكور. رئيس الجمهورية حسن روحاني يقترح 4.8 كوادريليون ريال، إضافة إلى 0.8 كوادريليون ريال لإيرادات مخصصة، و14.8 كوادريليون ريال أخرى لإنفاق من قبل الشركات المملوكة للدولة. لكن هنا تكمن مصيبة في حد ذاتها، تتعلق بكيفية حساب الميزانية على الدولار الأمريكي مثلا. فسعر صرف الدولار الواحد رسميا يصل إلى 42 ألف ريال في حين أن قيمته في السوق المفتوحة تصل إلى 130 ألف ريال. وفي كل الأحوال، ستواجه الميزانية الجديدة كثيرا من العقبات، ليس فقط بسبب نقص التمويل، بل من جهة الانهيار الاقتصادي في البلاد أيضا.

بالطبع هناك مشكلات أخرى على صعيد الضريبة وفرضها في إيران. فعلى الرغم من أن سياسة روحاني الضريبية تعد جيدة، إلا أن هناك أزمات عديدة من التحصيل. فبحسب المسؤولين الإيرانيين أنفسهم، فإن مسألة الضرائب أكثر من معقدة. لا يمكن النظر إلى الميزانية الإيرانية بصورة طبيعية، لأن الوضع الاقتصادي العام ليس طبيعيا، بما في ذلك عزوف المؤسسات والشركات الأجنبية على دخول السوق الإيرانية خوفا من العقوبات الأمريكية الصارمة. فالجانب الاستثماري كان يوفر للبلاد مددا ماليا جيدا، وكذلك الأمر على التشغيل في أوساط الإيرانيين. ستكون الميزانية الإيرانية التي ستعلن العام المقبل، نسخة طبق الأصل للميزانيات السابقة، عجزا فادحا، وشحا في مصادر التمويل، وسيطرة مطلقة لعلي خامنئي عليها، حيث توفر له مزيدا من التمويل للأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران على الساحتين الإقليمية والعالمية.