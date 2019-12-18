كاريكاتير 2019/12/18

كاريكاتير
- 2.02 تريليون دولار القيمة السوقية لـ "أرامكو" عند الإغلاق.. ارتفعت للجلسة الرابعة
- مكاسب «أرامكو» مستمرة.. والقيمة السوقية عند 2.03 تريليون دولار
- طريقة من الممكن علاج السكري بها
- اليوم.. الأسهم السعودية تنتظر سيولة أجنبية ضخمة مع انضمام «أرامكو» إلى MSCI
- رئيس هيئة الرقابة يبحث مع أمريكا وسويسرا استرداد الأموال المنهوبة
- الليرة التركية تسجل أضعف مستوى مقابل الدولار في شهرين
- الصين تشهد نمواً في قطاعي الصناعة والتجزئة في نوفمبر
- "الخدمة المدنية" و "التعليم": تأجيل تعديلات لائحة الوظائف إلى 1 يوليو
- إعلان آلية تحمل الدولة رسوم عمالة المنشآت الصناعية
- 3 صفقات خاصة على سهم أرامكو بقيمة 72 مليون ريال
أضف تعليق