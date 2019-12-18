بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من بيانات اقتصادية قوية

أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف اليوم الثلاثاء، مواصلة تسجيل مستويات قياسية مرتفعة بعد بيانات قوية بشأن سوق الإسكان وقطاع الصناعات التحويلية عززت ثقة المستثمرين في اقتصاد الولايات المتحدة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 28.89 نقطة، أو 0.1 بالمائة، إلى 28264.78 نقطة بينما زاد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 1.07 نقطة، أو 0.03 بالمائة، ليغلق عند 3192.52 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 9.13 نقطة، أو 0.1 بالمائة، إلى 8823.36 نقطة.

