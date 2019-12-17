ترمب يجدد دعوته لمجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم دعوته لمجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن يواصل خفض أسعار الفائدة وتعزيز التيسير الكمي.

ووفقا لـ"رويترز"، كتب ترمب في تدوينة على تويتر "سيكون شيئا رائعا جدا جدا إذا واصل مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة وواصل التيسير الكمي. الدولار قوي جدا مقابل العملات الأخرى ولا يوجد تضخم تقريبا. هذا هو الوقت المناسب لعمل هذا. الصادرات سترتفع بشدة".

وأبقى البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة مستقرة وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض لن تتغير قريبا.