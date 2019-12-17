إنتاج الصناعات التحويلية في أمريكا يرتفع بنسبة 1.1% خلال نوفمبر

ارتفع انتاج قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في نوفمبر، إذ دعم انتهاء إضراب استمر نحو 6 أسابيع في مصانع جنرال موتورز انتاج السيارات.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم إن انتاج الصناعات التحويلية ارتفع 1.1 بالمئة الشهر الماضي بعد تراجع بنسبة 0.7 بالمئة في أكتوبر. وارتفع أيضا الناتج الصناعي 1.1 بالمئة في نوفمبر بعد هبوط بلغ 0.9 في أكتوبر.

ومع استبعاد السيارات ومكوناتها، ارتفع الإنتاج الصناعي والصناعات التحويلية في نوفمبر 0.5 بالمئة و0.3 بالمئة على الترتيب.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع انتاج قطاع الصناعات التحويلية 0.7 بالمئة وزيادة الإنتاج الصناعي 0.8 بالمئة في نوفمبر. وعلى أساس سنوي ظل الإنتاج في المصانع منخفضا 0.8 بالمئة في نوفمبر.

وتوصلت نقابة عمال صناعة السيارات إلى عقد عمل جديد مدته 4 سنوات مع جنرال موتورز في أواخر أكتوبر، مما أنهى إضراب حوالي 46 ألف عامل بشركة صناعة السيارات الأولى في الولايات المتحدة.

ويشمل حساب مجلس الاحتياطي الاتحادي للقطاع الصناعي كلا من الصناعات التحويلية والتعدين ومرافق الكهرباء والغاز.