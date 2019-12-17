"داو جونز" يستهل تداولاته على انخفاض مع هبوط أسهم "بوينج"

استهل مؤشر داو جونز الصناعي تداولاته اليوم على تراجع في بورصة وول ستريت مع تعرضه لضغوط من هبوط في أسهم بوينج جراء تفاقم الأزمة التي تحيط بطائراتها 737 ماكس، بينما ارتفع المؤشران ستاندرد اند بورز500 وناسداك.

وبدأ داو جونز الجلسة منخفضا 14.14 نقطة، أو 0.05 بالمئة، إلى 28221.75 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

وبدأ المؤشر ستاندرد اند بورز500 مرتفعا 3.95 نقطة، أو 0.12 بالمئة، إلى 3195.40 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 15.24 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 8829.47 نقطة.