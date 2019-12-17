خادم الحرمين الشريفين يبحث مع من رئيس الوزراء الماليزي تعزيز العلاقات

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم، من رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد.

وبحسب "واس" جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين، على أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الاسلامي بما يحقق وحدة الصف لبحث كافة القضايا الإسلامية التي تهم الأمة.