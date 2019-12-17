اليورو يرتفع 0.2% أمام الدولار والاسترليني يهبط بعد عودة خطر "بريكست"

تراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في أسبوع اليوم بعد أن فتح البنك المركزي الباب أمام خفض جديد في أسعار الفائدة بحلول فبراير، وتراجعت عملات أخرى أيضا بسبب هدوء في حالة من النشوة فيما يتعلق بالتجارة.

وفي بريطانيا، تراجع الجنيه الاسترليني بعد أن أعاد رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي تشجع بفضل فوز انتخابي، خطر خروج صعب لبلاده من الاتحاد الأوروبي إلى السطح، إذ قال إنه سيحظر أي تمديد للفترة الانتقالية لما بعد عام 2020.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.6844 دولار أمريكي بعد أن أظهر محضر اجتماع لبحث السياسات في ديسمبر أن مجلس إدارة البنك المركزي قلق من أن نمو الأجور أضعف كثيرا من أن ينعش التضخم أو الاستهلاك، وفقا لـ"رويترز".

وشهد الأسبوع الماضي زوالا ظاهرا لأكبر خطرين يخيمان على الأسواق العالمية، إذ جرى التوصل لاتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين، في حين فاز رئيس الوزراء البريطاني بأغلبية في الانتخابات، واعدا بإنهاء الضبابية حول الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

لكن بحلول اليوم، كان التفاؤل قد شرع في التراجع، ليرتفع الين الياباني، عملة الملاذ الآمن، 0.1 بالمئة، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي المنكشف على التجارة 0.3 بالمئة، إذ ينتظر المستثمرون بحذر تفاصيل عن الاتفاق.

ودعم هبوط الدولار الأسترالي والاسترليني العملة الأمريكية التي جرى تداولها بارتفاع 0.1 بالمئة مقابل سلة من العملات المنافسة.

ومقابل الدولار، تراجعت العملة البريطانية بأكثر من واحد بالمئة إلى 1.3155 دولار، ماحية مكاسبها التي أعقبت الانتخابات، لكنها تجاوزت في أحدث التعاملات ذلك المستوى مسجلة 1.3198 دولار.

وارتفع اليورو 1.2 بالمئة مقابل الاسترليني الذي يثقل كاهله الخروج البريطاني، وارتفع 0.2 بالمئة أمام الدولار الأمريكي عند 1.1162 دولار.