"شركة مكة" تعتزم تأجير محلات بالمزاد العلني

أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير عن عزمها تأجير عدد من المحلات التجارية (المرحلة الأولى) بمركز شركة مكة التجاري مقابل باب الملك فهد بالحرم المكي الشريف عن طريق المزاد العلني وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 11 -12/ 1441/5هـ الموافق 6 – 7/ 1 /2020م، علماً بأن كراسة الشروط الخاصة بالمزاد متضمنه شروط التأجير تباع بمبلغ عشرة آلاف ريال لدى إدارة المركز التجاري بالدور الرابع بمبنى الشركة مقابل الحرم المكي الشريف من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 عصراً، وعلى الراغبين تقديم طلباتهم في موعد أقصاه يوم الخميس1441/4/29هـ الموافق 2019/12/26م، وسيكون الأثر إيجابي على مساهمي الشركة بمشيئة الله تعالى.
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