الملك يبحث مع وزير خارجية اليونان أوجه التعاون الثنائي بين البلدين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان. وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون الثنائي بين المملكة واليونان والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات إضافة إلى استعراض المستجدات في المنطقة. حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني وايوانيس تاغيس سفير اليونان لدى المملكة وعدد من المسؤولين.