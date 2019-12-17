التخوف من موقف متشدد بشأن "بريكست" يهبط بأسعار أسهم أوروبا

التقطت الأسهم الأوروبية أنفاسها بعد صعود قياسي اليوم في الوقت الذي تأثرت فيه الأسهم البريطانية سلبا جراء تحذير بشأن المبيعات صادر عن يونيليفر ومخاوف من أن رئيس الوزراء البريطاني ربما يتخذ موقفا متشددا إزاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ونزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 في المائة بحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش ليتخلى عن مكاسبه بعد أن سجل أقوى ارتفاع في نحو عام أمس عقب تقارير عن أن جونسون سيستغل سيطرته على البرلمان لمنع أي تمديد للفترة الانتقالية للانفصال البريطاني بعد 2020.

وهبط مؤشر الأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا 0.5 في المائة لينخفض من مستويات قياسية مرتفعة. ونزل سهم يونيليفر 5.9 في المائة بعد أن حذرت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة من أن مبيعات 2019 ستنمو عند مستوى يقل قليلا عن توقعاتها مشيرة إلى أوضاع صعبة للتجارة في غرب إفريقيا وتباطؤ في جنوب آسيا.

وهبط مؤشر قطاع السلع الشخصية والمنزلية الأوروبي 1.9 في المائة. وارتفع سهم إيرباص 0.5 في المائة بعد أن قالت منافستها بوينج إنها ستعلق إنتاج الطائرة 737 ماكس في يناير على الرغم من أن أسهم سافران وميلروز المصنعتين لأجزاء الطائرات تراجعت 2.3 في المائة و 0.6 في المائة على الترتيب.