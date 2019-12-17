التضخم ينكمش للشهر الـ 11 على التوالي عند -0.2%

انكمش معدل التضخم في السعودية للشهر الـ11 على التوالي، عند - 0.2 في المائة خلال نوفمبر 2019 مقارنة بالشهر نفسه من 2018.

وكان التأثير الرئيس في انكماش التضخم ناتجا عن تراجع إيجارات المساكن 4.4 في المائة في أكتوبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد أكتوبر الماضي الانكماش الـ11 في معدل التضخم بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث كان قد سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من عام 2017، إضافة إلى عام 2018 كاملا.

كانت وثيقة بيان موازنة السعودية للعام المقبل 2020، قد توقعت عودة التضخم إلى معدلات موجبة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بعد توقع تسجيله معدلا سالبا عند - 1 في المائة العام الجاري.

ووفقا للبيان، من المرجح أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة عامي 2020 و2021، ثم 1.8 في المائة في عام 2022.