محافظ بنك إنجلترا : تراجع احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق

قال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا المركزي اليوم الثلاثاء إن احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق تراجعت بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد مؤخرا والتي حقق فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون انتصارا كبيرا.

وقال كارني في تصريحات للصحفيين بعد إصدار تقرير الاستقرار المالي في بريطانيا: "السيناريو الأسوأ هو الخروج المضطرب بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي... احتمالات هذا السيناريو تراجعت بسبب نتيجة الانتخابات ونوايا الحكومة الجديدة. السيناريو نفسه والمخاطر التي نحمي النظام منها نتيجة له لم تتغير، لكنه فقط أصبح أقل احتمالا".

وأضاف كارني: "ما يتوقعه الناس منا هو أن نواصل التأكد من استعداد النظام (المالي)" لمواجهة أي سيناريوهات.

يأتي ذلك فيما ذكر تقرير الاستقرار المالي في بريطانيا أن البنوك الكبرى في البلاد تتمتع بقوة تمكنها من مواجهة أي ركود حاد للاقتصاد في المملكة المتحدة أو العالم.

وأضاف التقرير أن النظام المالي البريطاني مرن ومستعد لمواجهة جميع السيناريوهات، حتى الأسوأ منها وهو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، كما أنه تم تخفيض المخاطر التي يمكن أن تهدد الاستقرار المالي لبريطانيا نتيجة اضطراب الخدمات المالية العابرة للحدود في حال حدوث "بريكست" بدون اتفاق.