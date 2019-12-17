«جوجل» توقف تحديثا يدمر بيانات المستخدم

تحركت شركة "جوجل" الأمريكية بصورة عاجلة من أجل إيقاف تحديث وصف بـ"الخطير"، الذي يتسبب في تدمير بيانات المستخدم.

وبحسب "سبوتنيك"، فإن الشركة أوقفت التحديث الأخير لمتصفح "جوجل كروم" على نظام تشغيل "أندرويد"، بعد ورود تقارير حول أنه يتسبب في فقدان وتدمير بيانات المستخدم.

وأوضح التقرير أن عددا كبيرا من المستخدمين اشتكوا من أنه بمجرد تحديث متصفح "جوجل كروم" لم يتمكنوا من الوصول إلى معلوماتهم وبياناتهم الأساسية، رغم أنها موجودة لكن لا يمكن استخدامها.

ومن جانب آخر، أطلقت "جوجل" نسخة للهواتف الذكية من أداة الترجمة الفورية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وهو ما سيتيح لشخصين يتحدثان لغتين مختلفتين إجراء محادثة هاتفية بينهما.

وتحمل الأداة الجديدة اسم "وضع الترجمة" وتعمل من خلال تطبيق المساعد الشخصي الرقمي للهواتف الذكية "جوجل أسيستنت" الذي ينافس تطبيق أليكسا من "أمازون" أو سيري من "أبل". وتعمل الأداة الجديدة مع 44 لغة منها اليونانية والتركية والصينية والعربية. وستكون هذه الخاصية مفيدة جدا للمسافرين الذين يتجهون إلى دول لا يتحدثون لغتها، حيث يمكنهم التواصل من خلال الخاصية من الأشخاص الآخرين الذين لا يتكلمون لغتهم.