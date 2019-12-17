سرقة مجوهرات بـ 67 مليون دولار في 50 دقيقة

استيقظت بريطانيا، أمس، على حادث سرقة مجوهرات تزيد قيمتها على 67 مليون دولار، من منزل تمارا إيكلستون، عارضة الأزياء وابنة المسؤول السابق في بطولة العالم للسيارات "فورمولا 1" بيرني إيكلستون، بحسب "الألمانية".

وبحسب "الألمانية"، فإن عملية السطو وقعت بعد مغادرة "إيكلستون" منزلها الواقع غربي لندن، من أجل قضاء إجازة عيد الميلاد.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن القيمة المقدرة للمجوهرات المسروقة تزيد على 67 مليون دولار.

وتعيش تمارا إيكلستون مع زوجها جاي روتلاند، في منزل مزود بحراس أمن على مدار 24 ساعة. وعلى الرغم من الاحتياطات الأمنية المشددة، إلا أن عملية السطو استغرقت 50 دقيقة، دون أن يلحظ الحراس شيئا غير عادي في المنزل. واشتملت المسروقات، على سوار كارتييه، تقدر قيمته بـ106 آلاف دولار، إضافة إلى خواتم وأقراط ثمينة.

ورفضت متحدثة باسم شرطة العاصمة البريطانية أن تؤكد أي تفاصيل محددة، لكنها ذكرت عند سؤالها عن القضية أن الشرطة استدعيت إلى عقار سكني غربي لندن للاستجابة لبلاغات عن سطو.

وقال متحدث باسم تمارا إيكلستون في بيان لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، "يمكنني أن أؤكد، مع الأسف، أنه كان هناك سطو على المنزل، وحاليا يتعاون الأمن الداخلي مع الشرطة في هذا الشأن، إن تمارا وعائلتها بخير، لكن من الواضح أنهم غاضبون من الحادث".