«الأحذية النباتية».. صرعة العالم الجديدة في 2020

بعد أن اقتحمت الأطعمة النباتية الصديقة للبيئة، عالم الوجبات السريعة في 2019، يؤكد الخبراء أن المنتجات النباتية ستكون "الصرعة" الجديدة في عالم الأحذية، العام المقبل. وكشفت شركة ريبوك، المملوكة لـ"أديداس"، عن أول حذاء رياضي تنتجه الشركة، مصنوع بالكامل من مواد نباتية، سيتم طرحه للبيع العام المقبل، حسب ما أشار موقع "سي إن إن". ويتكون الجزء العلوي من الحذاء بشكل كبير من أشجار الكافور، وباطنها من حبوب الخروع والمطاط الطبيعي. ويأتي العرض الأول للحذاء الرياضي الجديد بعد عامين من إطلاق ريبوك "للنسخة النباتية" من حذائها الكلاسيكي "نيو بورت"، الذي صنع من القطن والذرة، لكن الحذاء كان للاستخدام اليومي، وليس الرياضي.

ومع إنتاج "ريبوك" لحذائها الرياضي الأول، أكد مات أوتول رئيس الشركة، أن الحذاء المسمى "فلوت رايد جرو" متين جدا وجاهز للاستخدام الرياضي. وقال أوتول، "أظهرت آلات الاختبارات الخاصة لدينا أن الحذاء النباتي الجديد يصمد أمام الأداء الرياضي العالي، مثله مثل أحذيتنا الرياضية العادية الأخرى".

وتعد شركتا ريبوك وأديداس من أبرز الشركات الرياضية التي تبنت فكرة المنتجات النباتية والصديقة للبيئة في صناعة الأحذية والملابس، وهو التوجه التجاري المنتظر خلال الأعوام المقبلة. ويتخلص سكان الولايات المتحدة من نحو 300 مليون زوج من الأحذية سنويا، وفقا لوزارة الداخلية الأمريكية. وتمثل هذه الأحذية نحو 8.9 مليون طن، أي 17.6 في المائة، من مجموع القمامة التي ملأت ساحات النفايات الأمريكية في عام 2017. وبدأت شركات الأحذية بالتوجه للمنتجات المصنوعة من البلاستيك غير القابل للتحلل، وأجزاء النباتات، لصنع منتجاتها الجديدة، التي ستدفع كذلك المستهلكين أصحاب "الوعي البيئي" لشرائها.