استراتيجية وضع سعر للتلوث «1 من 3»



استراتيجية تسعير الكربون يمكن أن تحمل مفتاح تحقيق أهداف استقرار المناخ في العالم، سترث أجيال المستقبل كوكبا أشد احترارا بما يحمله ذلك من مخاطر وقوع أحداث مناخية خطيرة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتدمير العالم الطبيعي ما لم تبذل جهود كبيرة وعاجلة لإبطاء تراكم ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى في الغلاف الجوي.

وترتكز استجابة المجتمع الدولي إلى اتفاق باريس عام 2015، الذي يتمثل هدفه الرئيس في حصر ارتفاع درجة الحرارة مستقبلا في حد لا يتجاوز بین 1.5 و2 درجة مئوية عن المستويات التي كان عليها قبل الحقبة الصناعية. وقدم 190 طرفا في هذا الاتفاق استراتيجيات بشأن المناخ، تضمن جميعها تقريبا التزامات بتخفيف الانبعاثات وتمثل التعهد المعتاد من جانب الاقتصادات المتقدمة في تخفيض الانبعاثات بما يراوح بين 20 و40 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بالانبعاثات في سنة أساس معينة. ورغم أن هذه التعهدات طوعية إلا أنه يتعين على الأطراف المشاركة تحديث تعهداتها وتقديمها كل خمسة أعوام بدءا من 2020 وعرض تقارير بصورة روتينية عن تقدم العمل نحو تنفيذها.

وكي تنجح هذه الاستجابة الدولية يحتاج صناع السياسات إلى تدابير مصممة بدقة تفي على نحو فعال بتحقيق التزاماتهم بتخفيف الانبعاثات، وفي الوقت نفسه تحد من الأعباء التي تقع على اقتصادات بلدانهم وتجتاز العقبات السياسية أمام تنفيذها، ومع هذا، حتى إذا طبقت هذه السياسات بنجاح، فالتعهدات التي تلتزم بها البلدان حاليا ستخفض الانبعاثات العالمية بما لا يزيد على نحو ثلث المقدار اللازم لإحراز أهداف تحقيق الاستقرار المناخي ويتعين بالتالي وضع آليات مبتكرة لزيادة جهود تخفيف الآثار على المستوى الدولي.

ضرائب الكربون هي رسوم تفرض على المحتوى الكربوني في الوقود الأحفوري. والأساس المنطقي الرئيس لفرضها هو أنها تمثل عموما أداة فعالة للوفاء بالتزامات تخفيف الانبعاثات المحلية، ونظرا لأن هذه الضرائب ترفع أسعار الوقود الأحفوري والكهرباء والمنتجات الاستهلاكية العامة، بينما تخفض الأسعار بالنسبة لمنتجي الوقود، فهي تشجع على أمور من بينها التحول إلى استخدام وقود يحتوي على كميات أقل من الكربون في توليد الكهرباء وترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى سيارات أنظف. وإذا فرضت ضريبة تبلغ مثلا 35 دولارا على الطن الواحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 2030، فسترفع أسعار الفحم والكهرباء والبنزين بنحو 100 في المائة و25 في المائة و10 في المائة على الترتيب. كذلك فإن ضرائب الكربون تعطى حافزا واضحا لإعادة توجيه استثمارات الطاقة نحو تكنولوجيا تصدر قدرا أثقل من الكربون، مثل محطات الطاقة المتجددة.

وفرض ضريبة كربون بمعدل 35 دولارا للطن يمكن في حد ذاته أن يتجاوز المستوى اللازم للوفاء بتعهدات تخفيف الانبعاثات في بلدان مثل الصين والهند وجنوب إفريقيا، كما أنه سيحقق تقريبا كل تعهدات إندونيسيا وإيران وباكستان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. لكن حتى إذا بلغت ضريبة الكربون 70 دولارا للطن "أو أخذت تدابير مكافئة" فلن تحقق ما نصبو إليه في بعض البلدان، مثل أستراليا وكندا. وتعود هذه النتائج إلى الفروق ليست في صرامة الالتزامات فحسب، وإنما كذلك في سرعة استجابة الانبعاثات للضرائب: فالانبعاثات أشد استجابة لتسعير الكربون في البلدان التي تستهلك كميات كبيرة من الفحم، مثل الصين والهند وجنوب إفريقيا.

ومن الحجج الأخرى المهمة التي تدعم فرض ضرائب الكربون أنه يمكن أن تزيد الإيرادات كثيرا، بما يراوح عادة بين 1 و2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي إذا بلغ معدلها 35 دولارا للطن في 2030. واستخدام هذه الإيرادات في أغراض منتجة تعود بالنفع على اقتصاد البلاد يمكن أن يساعد على موازنة الآثار الضارة التي تلحق بالاقتصاد الكلي من ارتفاع أسعار الطاقة، كتراجع فرص العمل والاستثمارات. وفي حالة الاقتصادات المتقدمة، على سبيل المثال، قد يستخدم معظم هذه الإيرادات لتخفيض الضريبة على دخل العمالة والدخل الرأسمالي، وهو ما يعني تعديل أدوات النظام الضريبي وليس زيادة العبء الضريبي ككل، أما بالنسبة للبلدان النامية غير القادرة على تعبئة إيرادات كافية من توسيع الأوعية الضريبية لدخول جزء كبير من النشاط الاقتصادي ضمن القطاع غير الرسمي، فيمكن استخدام معظم إيرادات ضريبة الكربون في تمويل استثمارات تحقق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة وفي جميع البلدان، من شأن استخدام بعض الإيرادات في تمويل البنية التحتية للطاقة النظيفة في البداية أن يعزز الفعالية والمصداقية في تسعير الكربون.

وهناك سبب منطقي ثالث لضرائب الكربون وهو أنه يمكن أن يحقق منافع بيئية محلية جمة،ـ فيمكن مثلا أن يقلل أعداد الوفيات المبكرة بسبب التعرض لتلوث الهواء المحلي الذي يسببه احتراق الوقود الأحفوري.

وأخيرا، تتسم إدارة غرائب الكربون بالسهولة والطبيعة المباشرة. فيمكن دمج رسوم الكربون في الرسوم على وقود المركبات المفروضة بالفعل، وهي مطبقة بشكل جيد في معظم البلدان كما أنها من أسهل الضرائب في تحصيلها، وتطبق على المنتجات البترولية الأخرى والفحم والغاز الطبيعي. وهناك خيار آخر هو دمج رسوم الكربون في نظم "الإتاوات" على الصناعات الاستخراجية، وإن كان ينبغي منح خصومات ضريبية على تصدير الوقود لأن البلدان، بموجب اتفاق باريس، ليست مسؤولة إلا عن الانبعاثات داخل حدودها... يتبع.