خفض البطالة بإجراءات فعالة



كان متوقعا تراجع نسبة البطالة في المملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وهذا التوقع يستند أساسا إلى حقيقة ما يجري على الأرض من حراك تنموي هائل، وإلى عملية بناء اقتصادي شاملة ضمن إطار رؤية المملكة 2030. وهذه الأخيرة وفرت في الواقع مجموعة من المخرجات المحورية، سواء على صعيد البناء الاقتصادي المشار إليه، أو من جهة محاكاة متطلبات المستقبل واستحقاقاته. وعلى هذا الأساس، هناك مشاريع أنجزت بالفعل، أسهمت مباشرة في خفض نسبة البطالة المحلية. يضاف إلى ذلك "بالطبع" التشريعات التي اتخذتها القيادة حيال سوق العمالة في البلاد. هذا التنظيم وفر فرصا واسعة للعمل أمام السعوديين بكل شرائحهم، إلى جانب ذلك، عمليات التأهيل التي تتبعها الحكومة وأدت في غضون فترة قصيرة إلى رفع نسب العاملين في مختلف الميادين.

في الربع الثالث من العام الجاري بلغت نسبة البطالة في السعودية 12 في المائة، مقابل 12.3 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام نفسه. بهذه النسبة تتقدم المملكة في قائمة بلدان مجموعة العشرين الأقل في معدلات البطالة لإجمالي السكان. فهي عند 5.5 في المائة، وتتقدم على كندا التي سجلت فيها البطالة 5.9 في المائة، بينما تحتل المركز الـ11 في هذه القائمة. وتصنيف كهذا مهم للغاية، لأنه يضم أكبر 20 اقتصادا في العالم، وهي المجموعة التي اتخذت زمام المبادرة الاقتصادية على الساحة الدولية في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية. يضاف إلى ذلك، أن دول المجموعة نفسها اعترفت رسميا أن المملكة هي البلد الأول في هذه المجموعة الأكثر التزاما بتعهداته المحلية والخارجية، وفي مقدمة هذه التعهدات الوصول إلى أعلى مستوى من التنمية المستدامة، وفق منهجية استراتيجية عميقة.

واللافت أيضا أن السعودية تقدمت في صعيد البطالة المنخفضة على الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 بلدا، فرغم وجود اقتصادات كبيرة الحجم ضمن الكتلة الأوروبية، إلا أن معدلات البطالة فيها بلغت 7.5 في المائة. وفي كل الأحوال، تسير الأمور في المملكة بصورة إيجابية تماما، وفق المخططات الاستراتيجية الموضوعة لها. فقد ارتفع عدد العاملين السعوديين في الربع الثالث من العام الجاري إلى أكثر من 3.1 مليون مشتغل، بزيادة بلغت أكثر من عشرة آلاف. وهي نسبة ارتفاع جيدة بكل المقاييس، الأمر الذي يبشر بمزيد من فرص العمل في الفترة المقبلة، وبالتالي مزيد من تراجع معدلات البطالة. والقيادة في السعودية وضعت مسألة البطالة على رأس أولوياتها التنموية، ضمن نطاق "رؤية المملكة"، ووفرت الأرضية اللازمة للحد منها في الأعوام القليلة المقبلة.

ومن أجل ذلك، اتبعت سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك تضمين العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية العاملة في السعودية، شروط تأهيل وتدريب كوادر سعودية، وكذلك إطلاق برامج مختلفة في هذا المجال، بما فيها تلك التي تتم في الدول الأخرى. كما أن الإجراءات التي اتخذت في مسألة سعودة الوظائف، أسهمت في رفع نسبة التشغيل، دون أن ننسى أن نسبة كبيرة من العاملين الأجانب تركوا البلاد وفق هذه الإجراءات والقوانين. لا شك أن هناك كثيرا من العمل من أجل خفض مزيد من عدد العاطلين عن العمل، والشيء المؤكد الناجح والناجع هنا، أن معايير وقوانين ومشاريع رؤية المملكة 2030، توفر كل الأدوات اللازمة لوضع البطالة عند الحدود التي تسعى إليها القيادة في البلاد. وهذه "الرؤية" ترسم الخريطة الاقتصادية والاجتماعية العامة للمملكة على مدى عقود عديدة مقبلة.