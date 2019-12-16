البنك المركزي الفرنسي يقلل توقعاته بشأن معدلات النمو الاقتصادي في 2020

خفض البنك المركزي الفرنسي توقعاته بشأن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 1.3 بالمئة خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 1.1 بالمئة هذا الشهر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن البنك المركزي قوله في بيان إن "التراجع الحاد في البيئة الدولية سينعكس في صورة انخفاض واضح في الصادرات".

وأضاف أن "النمو الاقتصادي في فرنسا سوف يضعف خلال عام 2020".

وأشار البنك المركزي الفرنسي إلى أن النمو الاقتصادي سينتعش بشكل طفيف عام 2021 إلى 1.3 بالمئة.

وتوقع البنك أن تؤدي الاضرابات المستمرة في فرنسا حاليا إلى تأثير محدود على النمو الاقتصادي.