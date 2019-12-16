الأسهم الأمريكية تستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع إلى مستويات قياسية

سجل كل من المؤشرين ستاندرد اند بورز500 وناسداك مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند الفتح في بورصة وول ستريت اليوم الاثنين بدعم من بيانات متفائلة من الصين وهدوء في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما أدى هبوط لأسهم بوينج إلى تقليص مكاسب المؤشر داو جونز الصناعي.

وبدأ داو جونز الجلسة مرتفعة 56.29 نقطة، أو 0.20 بالمئة، إلى 28191.67 نقطة في حين زاد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 14.83 نقطة، أو 0.47 بالمئة، إلى 3183.63 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 56.43 نقطة، أو 0.65 بالمئة، إلى 8791.31 نقطة.